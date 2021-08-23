Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением

В Волгоградской области 37-летний мужчина умер в реанимации спустя восемь дней после вакцинации от коронавируса. По словам врачей, у Дмитрия разовралась аневризма. На приёме у терапевта мужчина жаловался на высокое давление, но врач всё равно отправила его прививаться. Журналисты Pravda. Ru обсудили эту трагедию с Петром Соковым, врачом-неврологом Отделения клиники лечения боли ГКБ Виноградова.

Давление и вакцинация

Специалист заявил, что прививку с высоким давлением делает очень много людей. Высокие цифры артериального давления не являются противопоказанием, в такой ситуации можно вакцинироваться. Однако врачу и пациенту необходимо выяснить, почему это происходит с организмом, поставить конкретный диагноз.

Ошибка врача или нет

Эксперт заявил, что если у человека давление выше 200, то ему надо пройти обследование и перенести прививку. Люди с давлением 130-140 могут вакцинироваться. Особенно это касается людей старше 60-ти, среди этой возрастной группы много людей с повышенным артериальным давлением.

Кроме того, Пётр Соков рассказал о факторе "гипертонии белого халата":

"У пациента ситуативно повышается давление в момент посещения медицинской организации. Здесь вопрос о том, что достаточно много споров и каких-то недоговоренностей в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции, естественно, у людей возникает волнение перед проведением прививки".

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