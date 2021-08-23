В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина

В Волгоградской области после прививки "Спутником V" умер 37-летний мужчина. Его супруга Екатерина, которая осталась одна с двумя детьми, пытается выяснить причины трагедии. Сегодня Дмитрию должно было исполниться 38 лет.

Дмитрий и Екатерина вместе пришли в четвёртую поликлинику 23 июля. Мужчина хотел вакцинироваться от коронавируса. По словам женщины, в одной очереди стояли и заболевшие "ковидом", и желающие привиться.

"В кабинет заходили в общей очереди — сначала шёл заболевший, второй человек — на вакцинацию", — поделилась Екатерина.

Людям мерили температуру и давление. У Дмитрия оно было повышенным, но врач всё равно отправила вакцинироваться. На выоское давление мужчина пожаловался на этом же приёме, специалист выписала "Престариум".

Через восемь дней после прививки Дмитрий умер. Он пил таблетки, как и сказал врач, но это не помогло. Весь день Дмитрий мучился от температуры и высокого давления, после чего скончался в реанимации. Врачи сказали Екатерине, что у мужа была аневризма, но он никогда на неё не жаловался. Женщина подозревает, что именно прививка могла спровоцировать разрыв аневризмы, терапевту не стоило разрешать пациенту вакцинироваться.

"Я считаю, что аневризму спровоцировала прививка и выписанное терапевтом лекарство. Это халатность!" — заявила Екатерина.

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