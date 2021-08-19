В России ухудшилось качество колбасы и молочных продуктов

Роскачество провело опрос потребителей о влиянии пандемии на качество продуктов питания. Было опрошено более тысячи россиян из восьми федеральных округов.

В топ-3 продуктовых категорий с низким качеством вошли:

колбасные изделия — 72%;

молочные продукты — 59%;

сыры — 55%.

Следом за ними 41% респондентов заявили о снижении качества мяса. Более 30% россиян пожаловались на качество овощей, сладостей, хлебобулочных изделий и фруктов. Самая низкая доля опрошенных пожаловалась на снижение качества безалкогольных напитков (14%). При этом 20% граждан остались недовольны качеством алкогольной продукции.

Более трети россиян (39%) заявили, что за последний год качество продуктов питания снизилось. Около 57% опрошенных считают, что качество продуктов не изменилось. Лишь 4% граждан сообщили, что качество продуктов стало выше.

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