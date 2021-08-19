Что есть, чтобы запастись витамином D

Человеческий организм нуждается в витамине D, потому что он участвует во многих важных процессах:

помогает лучше усваивать кальций и фосфор, которые важны для построения и поддержания здоровья костей;

помогает уменьшить воспаление, которое было связано с несколькими хроническими заболеваниями;

замедляет рост раковых клеток;

уменьшает образование опухолей кровеносных сосудов.

Получать витамин D можно двумя способами:

из продуктов питания; от солнца — его вырабатывает кожа.

Продукты с высоким содержанием витамина D

1. Лосось

Лосось, является отличным источником витамина D: 100-граммовая порция содержит 526 международных единиц (МЕ) витамина D.

Один мкг "аптечного" витамина D эквивалентен 40 МЕ.

2. Сельдь

Сельдь дает около 216 МЕ витамина D на 100-граммовую порцию. Он также может похвастаться большим количеством полезных для сердца омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление, замедлить накопление холестерина в кровеносных сосудах и снизить уровень триглицеридов.

3. Рыбий жир

Рыбий жир содержит около 450 МЕ витамина D на чайную ложку. Таким образом, он рассматривается как добавка, помогающая повысить уровень витамина D у детей и взрослых с дефицитом витамина D.

Рыбий жир также является отличным источником витамина А и омега-3 жирных кислот.

4. Тунец

Тунец — жирная рыба, содержащая витамин D, омега-3 жирные кислоты, ниацин и витамин К.

Каждая 100-граммовая порция тунца содержит около 270 МЕ витамина D.

5. Яичные желтки

Если вы не едите рыбу, идите за яичными желтками. Один яичный желток содержит около 37 МЕ витамина D.

6. Грибы

Грибы-единственный веганский источник витамина D, за исключением витаминизированных продуктов.

Грибы создают свой собственный витамин D при воздействии солнечного света.

7. Витаминизированные продукты

Учитывая ограниченность природных источников витамина D, некоторые производители обогащают свои пищевые продукты витамином D.

Обогащенные продукты: коровье молоко, соевое молоко, апельсиновый сок, злаки и овсянка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.