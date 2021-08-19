EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американские авиаперевозчики смогут выполнять эвакуационные рейсы из Афганистана
Собчак отчитала тех, кто "обливает помоями" скандальный памятник в центре Москвы
Туристов Турции ждет сюрприз в ноябре
Афган, став пешкой в геополитической игре США, будет долго полыхать войной
"Спасибо, Джо, что не даёшь Европе скучать" - экс-член Европарламента
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с ипотекой
Немецкая журналистка: Украина, Польша и Германия задавят "Северный поток-2"
Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечке данных СССР за рубеж
Своим указом Зеленский узаконил экспроприацию земли у украинцев

Что есть, чтобы запастись витамином D

Здоровье

Человеческий организм нуждается в витамине D, потому что он участвует во многих важных процессах:

Что есть, чтобы запастись витамином D
  • помогает лучше усваивать кальций и фосфор, которые важны для построения и поддержания здоровья костей;
  • помогает уменьшить воспаление, которое было связано с несколькими хроническими заболеваниями;
  • замедляет рост раковых клеток;
  • уменьшает образование опухолей кровеносных сосудов.

Получать витамин D можно двумя способами:

  1. из продуктов питания;
  2. от солнца — его вырабатывает кожа.

Продукты с высоким содержанием витамина D

1. Лосось

Лосось, является отличным источником витамина D: 100-граммовая порция содержит 526 международных единиц (МЕ) витамина D.

  • Один мкг "аптечного" витамина D эквивалентен 40 МЕ.

2. Сельдь

Сельдь дает около 216 МЕ витамина D на 100-граммовую порцию. Он также может похвастаться большим количеством полезных для сердца омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление, замедлить накопление холестерина в кровеносных сосудах и снизить уровень триглицеридов.

3. Рыбий жир

Рыбий жир содержит около 450 МЕ витамина D на чайную ложку. Таким образом, он рассматривается как добавка, помогающая повысить уровень витамина D у детей и взрослых с дефицитом витамина D.

  • Рыбий жир также является отличным источником витамина А и омега-3 жирных кислот.

4. Тунец

Тунец — жирная рыба, содержащая витамин D, омега-3 жирные кислоты, ниацин и витамин К.

Каждая 100-граммовая порция тунца содержит около 270 МЕ витамина D.

5. Яичные желтки

Если вы не едите рыбу, идите за яичными желтками. Один яичный желток содержит около 37 МЕ витамина D.

6. Грибы

  • Грибы-единственный веганский источник витамина D, за исключением витаминизированных продуктов.

Грибы создают свой собственный витамин D при воздействии солнечного света.

7. Витаминизированные продукты

Учитывая ограниченность природных источников витамина D, некоторые производители обогащают свои пищевые продукты витамином D.

Обогащенные продукты: коровье молоко, соевое молоко, апельсиновый сок, злаки и овсянка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Знакомьтесь - "солнечный витамин"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Что есть, чтобы запастись витамином D
Туристов Турции ждет сюрприз в ноябре
Афган, став пешкой в геополитической игре США, будет долго полыхать войной
Специалист объяснил, почему нет лекарства от коронавируса
Гинцбург: вакцину от коронавируса "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"
"Спасибо, Джо, что не даёшь Европе скучать" - экс-член Европарламента
Инфекционист рассказал о невозможности прекратить циркуляцию коронавируса
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с ипотекой
Немецкая журналистка: Украина, Польша и Германия задавят "Северный поток-2"
Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечке данных СССР за рубеж
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Мир. Новости мира
Украина хотела, но не смогла забрать своих граждан из Афганистана
Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти обеспечат Рунет "государственным контентом" Василий Амирджанов Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников