Человеческий организм нуждается в витамине D, потому что он участвует во многих важных процессах:
Получать витамин D можно двумя способами:
Лосось, является отличным источником витамина D: 100-граммовая порция содержит 526 международных единиц (МЕ) витамина D.
Сельдь дает около 216 МЕ витамина D на 100-граммовую порцию. Он также может похвастаться большим количеством полезных для сердца омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление, замедлить накопление холестерина в кровеносных сосудах и снизить уровень триглицеридов.
Рыбий жир содержит около 450 МЕ витамина D на чайную ложку. Таким образом, он рассматривается как добавка, помогающая повысить уровень витамина D у детей и взрослых с дефицитом витамина D.
Тунец — жирная рыба, содержащая витамин D, омега-3 жирные кислоты, ниацин и витамин К.
Каждая 100-граммовая порция тунца содержит около 270 МЕ витамина D.
Если вы не едите рыбу, идите за яичными желтками. Один яичный желток содержит около 37 МЕ витамина D.
Грибы создают свой собственный витамин D при воздействии солнечного света.
Учитывая ограниченность природных источников витамина D, некоторые производители обогащают свои пищевые продукты витамином D.
Обогащенные продукты: коровье молоко, соевое молоко, апельсиновый сок, злаки и овсянка.
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