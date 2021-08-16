"Так выглядит отчаяние": Собчак о ситуации в Афганистане

В настоящий момент в Афганистане наблюдается отчаянное бегство населения от режима Талибана. Люди падают с летящего лайнера, пытаясь улететь из аэропорта Кабула, цепляясь за внешние части самолёта.

Граждане Афганистана находится в таком страхе, что готовы рискнуть покинуть захваченную талибами страну, хватаясь за шасси взлетающего самолёта. Такие попытки заканчиваются падением с высоты. Обезумевшие люди используют любые возможности, чтобы покинуть оккупированную территорию.

"По сообщениям афганских СМИ, несколько человек погибли, пытаясь зацепиться за шасси самолета, который улетал из Афганистана. Сейчас люди готовы на все чтобы покинуть страну — в самолетах летят стоя, а некоторые цепляются за шасси. По словам местных, тела четырёх мужчин упали прямо на жилые дома", — пишет журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения Собчак не может сдержать эмоций, комментируя жуткую ситуацию.

"Какой ужас, их же прям видно, вот они сидят на шасси. И все упали спустя несколько минут. Аэропорт Кабула сейчас — место безумных надежд и их стремительного крушения", — пишет Ксения Анатольевна.

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