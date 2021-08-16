Сотрудники агентства Aśvaka News Agency в Twitter опубликовали видео, где из самолёта, который вылетел из Кабула, выпали два человека.
По данным СМИ, несколько граждан Афганистана зацепились руками за шасси американского военно-транспортного самолёта C-17A Globemaster III, когда пытались покинуть захваченную боевиками террористического движения "Талибан"* столицу республики. Мужчины не удержались и разбились.
По словам очевидцев, тела афганцев упали на крыши жилых домов. В Сети также есть фотографии с места происшествия.
Пользователи социальной сети в ужасе:
@RubinaUmar1: "Господи, что происходит с Землей?".
@cruisey8181: Это разбивает сердце.
@rajeshroy1929: Мы потеряли всё человечество.
@yousafyaseen6: Это просто ужасно.
Ранее правительство Китая выразило надежду на окончание войны в Афганистане. Представитель МИД страны Хуа Чуньин напомнила об общении талибов* прекратить теракты. Также она подчеркнула, что за судьбу республики отвечает афганский народ.
*Запрещённая на территории России террористическая организация.
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .