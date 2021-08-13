Коуч Мурадян рассказал об инструментах, которые сохранят и приумножат деньги

Журналисты ФАН побеседовали с бизнес-коучем Юрием Мурадяном, который входит в Топ-5 коучей России по версии "Независимой газеты". Эксперт рассказал об основных ошибках, которые люди допускают при обращении с деньгами.

По мнению специалиста, дело далеко не в том, сколько именно человек зарабатывает. Важнейший навык — уметь распоряжаться деньгами. У Мурадяна есть множество знакомых, которые получают триста-пятьсот тысяч рублей в месяц, при этом берут в долг. Проблема таких людей — отсутствие финансовой грамотности.

Юрий Мурадян поделился инструментами, с помощью которых реально увеличить доход.

Необходимо отмечать расходы. Коуч предлагает записывать все траты, чтобы через время человек заметил, какие ненужные вещи он покупает, перестал этим заниматься.

Нужно откладывать деньги. Даже если заработок человека сравнительно маленький, ему всё равно следует оставлять 10% ежемесячно. Кроме того, наличие сбережений снижает уровень тревожности.

Также эксперт посоветовал найти себя и планировать расходы. Он объяснил:

"Важно научиться балансировать между удовольствиями сейчас и через 3-5 лет. Осознанная стратегическая цель помогает выставить шаги на короткой дистанции".

Помимо этого, он добавил:

"То, что вы купили в порыве сиюминутной эмоции, скорее всего, так и останется висеть в шкафу ненужной вещью или стоять на комоде эдакой безделушкой".

Кроме того, специалист порекомендовал изучить тему инвестиций и заняться ими.

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