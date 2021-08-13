EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме обрадовались желанию правительства провести Олимпиаду в России
Деятельность бельгийской правозащитной организации признали нежелательной в РФ
"Город неминуемо будет захвачен": талибы* подошли к Кабулу
В США выяснили причину появления посткоронавирусного синдрома у детей
"Коммуняки полюбили маньяка": Садальский о дружбе Мохова с КПРФ
"Все признаки гуманитарной катастрофы": ООН о ситуации в Афганистане
Норвежские футболисты устроили секс-вечеринку на стадионе
В Нижнем Новгороде ребёнка убило током возле школы
ФАС привлекут "Магнит" к ответственности за препятствия во время проверки

Коуч Мурадян рассказал об инструментах, которые сохранят и приумножат деньги

Общество

Журналисты ФАН побеседовали с бизнес-коучем Юрием Мурадяном, который входит в Топ-5 коучей России по версии "Независимой газеты". Эксперт рассказал об основных ошибках, которые люди допускают при обращении с деньгами.

Коуч Мурадян рассказал об инструментах, которые сохранят и приумножат деньги

По мнению специалиста, дело далеко не в том, сколько именно человек зарабатывает. Важнейший навык — уметь распоряжаться деньгами. У Мурадяна есть множество знакомых, которые получают триста-пятьсот тысяч рублей в месяц, при этом берут в долг. Проблема таких людей — отсутствие финансовой грамотности.

Юрий Мурадян поделился инструментами, с помощью которых реально увеличить доход.

  • Необходимо отмечать расходы. Коуч предлагает записывать все траты, чтобы через время человек заметил, какие ненужные вещи он покупает, перестал этим заниматься.
  • Нужно откладывать деньги. Даже если заработок человека сравнительно маленький, ему всё равно следует оставлять 10% ежемесячно. Кроме того, наличие сбережений снижает уровень тревожности.

Также эксперт посоветовал найти себя и планировать расходы. Он объяснил:

"Важно научиться балансировать между удовольствиями сейчас и через 3-5 лет. Осознанная стратегическая цель помогает выставить шаги на короткой дистанции".

Помимо этого, он добавил:

"То, что вы купили в порыве сиюминутной эмоции, скорее всего, так и останется висеть в шкафу ненужной вещью или стоять на комоде эдакой безделушкой".

Кроме того, специалист порекомендовал изучить тему инвестиций и заняться ими.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нужно ли самому откладывать деньги на пенсию? / ответ экономиста
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Политолог Суздальцев: "С такими друзьями, как Лукашенко, врагов не надо"
Коуч Мурадян рассказал об инструментах, которые сохранят и приумножат деньги
Представители стран НАТО соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане
В Госдуме обрадовались желанию правительства провести Олимпиаду в России
Деятельность бельгийской правозащитной организации признали нежелательной в РФ
Турция занимает историческое место России в Черногории
"Город неминуемо будет захвачен": талибы* подошли к Кабулу
В США выяснили причину появления посткоронавирусного синдрома у детей
Навальный прокомментировал новое обвинение в свой адрес
"Коммуняки полюбили маньяка": Садальский о дружбе Мохова с КПРФ
Популярное
Новости Украины
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"

Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.

В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"
Происшествия
Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"
Общество
Вирусолог заявила о смертельной опасности гриппа после вакцинации
Российский шоу-бизнес
"Не выше 150 см": Садальский пошутил про подсадных рабочих башкирского завода
Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов Игорь Буккер Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона Игорь Буккер Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров
Человеческий фактор
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Новости Белоруссии
Политолог: "Лукашенко зря старался восемь часов, убеждая в своей легитимности — всё мимо"
Белорусы посоветовали Бузовой сходить на экскурсию в СИЗО
Российский шоу-бизнес
Белорусы посоветовали Бузовой сходить на экскурсию в СИЗО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников