Журналисты ФАН побеседовали с бизнес-коучем Юрием Мурадяном, который входит в Топ-5 коучей России по версии "Независимой газеты". Эксперт рассказал об основных ошибках, которые люди допускают при обращении с деньгами.
По мнению специалиста, дело далеко не в том, сколько именно человек зарабатывает. Важнейший навык — уметь распоряжаться деньгами. У Мурадяна есть множество знакомых, которые получают триста-пятьсот тысяч рублей в месяц, при этом берут в долг. Проблема таких людей — отсутствие финансовой грамотности.
Юрий Мурадян поделился инструментами, с помощью которых реально увеличить доход.
Также эксперт посоветовал найти себя и планировать расходы. Он объяснил:
"Важно научиться балансировать между удовольствиями сейчас и через 3-5 лет. Осознанная стратегическая цель помогает выставить шаги на короткой дистанции".
Помимо этого, он добавил:
"То, что вы купили в порыве сиюминутной эмоции, скорее всего, так и останется висеть в шкафу ненужной вещью или стоять на комоде эдакой безделушкой".
Кроме того, специалист порекомендовал изучить тему инвестиций и заняться ими.
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