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В июне россияне набрали кредитов наличными на 622 млрд рублей

Экономика » Финансы » Деньги

В июне этого года россияне взяли боле 1,3 трлн рублей в кредит. Из них 622 млрд - наличными. 

Долг
 

В Апреле этого года был поставлен рекорд по количеству выданных россиянам в кредит наличных - 618 млрд. Однако уже в июне был поставлен новый - 622 млрд. рублей. Основной причиной, по которой россияне стали чаще брать кредиты, эксперты считают экономический трудности, возникшие вследствие пандемии covid-19. 

Несмотря на то, что апрель 2020-ого был месяцем, когда шла первая и самая психологически сложная волна пандемии, в июне 2021 года россияне взяли на 60% больше кредитов наличными, чем в прошлом году. Вероятно подобное поведение можно объяснить вновь обострившейся эпидемиологической ситуацией и опытом - население готовится к трудностям и берет деньги в кредит. 

Свою обеспокоенность тенденцией, что новая волна заражений влечет за собой новую волну кредитов, ЦБ высказывал еще раннее. Мотивирует ли июньский рекорд государство на создание новых мер по субсидированию банков?

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Автор: Иван Лебедев
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