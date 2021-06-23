Правительство РФ подписало постановление о всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года.
По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, ведомство технологически готово к переписи. На данный момент уже утверждены формы переписных устройств, в регионы переданы планшеты для переписи. Также уже организована работа комиссий по переписи.
По сообщению ТАСС, итоги переписи будут подведены к концу 2021 года. На уточнение и дальнейшую обработку результатов уйдёт еще год.
В новейшей истории России перепись проводилась дважды - в 2002 и 2010 годах.
По итогам 2002 года в России проживало 145,2 млн человек, в 2010 году - 142,9 млн.
В 2014 году была проведена перепись населения в Крыму. На тот момент в Крымском федеральном округе проживало 2,3 млн человек.
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