Граждан, не признающих существование коронавируса, могут в будущем привлекать к ответственности, если они пропагандируют свои вредные идеи в обществе.
Такое предложение озвучила член комитета Госдумы России по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Вера Ганзя.
"Для тех, кто сам до сих пор не верит в COVID-19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Не верь сам, но не надо подвергать риску других", — цитирует слова Веры Газни URA. RU,
Вера Газня считает, что ковид-диссидентов надо штрафовать.
Депутат призналась, что у неё у самой в организме после прививки "ЭпиВакКороны" не выработались антитела.
Движения ковид-диссидентов процветают во всём мире. Так в США люди, пропагандирующие искусственную природу коронавируса, выдвигают идеи о том, что привитые граждане могут передавать определённые белки непривитым людям, у которых якобы после этого развиваются побочные эффекты в виде бесплодия.
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