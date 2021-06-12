Путин рассказал о своей реакции на словесные выпады Запада в его адрес

"Словесное несварение", ставшее общепринятым в американской политической культуре, в России нормальным не выглядит, отметил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, ранее международный скандал вызвало интервью американского лидера Джо Байдена для ABC News. На вопрос журналиста "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" Джо Байден, помявшись, дал утвердительный ответ. И это лишь один из множества примеров hate-speech (высказываний ненависти) со стороны западных политиков и прессы в адрес России вообще и её руководства в частности.

Президент России Владимир Путин прокомментировал подобные скандальные заявления в свой адрес. О своём отношении к таким речам он рассказал в интервью телеканалу NBC.

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени. За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет", — отметил президент России.

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