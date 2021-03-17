Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство России в американские выборы. По его словам, он предупреждал об этом российского президента во время телефонного разговора в конце января.

Что сказал Джо Байден

Американский президент дал интервью ABC News. Речь в нем зашла и о России. Накануне американская разведка опубликовала отчет об "иностранном вмешательстве" в выборы. Больше всего внимания было уделено Российской Федерации. И сделан вывод, что якобы с подачи Владимира Путина российские структуры проводили кампанию по "очернительству" Байдена.

"У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: " Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло (вмешательство в выборы — прим.), то будьте готовы", — заявил Байден в интервью.

"Он заплатит за это", — пообещал американский президент. Агентство Bloomberg уже сообщило, что санкции коснутся российских высокопоставленных лиц.

Но этим интервью не ограничилось. Далее Байден перешел к оскорблениям. Журналист поинтересовался у него: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?". "Ммм, хмм… да", — ответил Байден.

При этом он заявил, что можно "делать два дела одновременно" и сотрудничать в тех областях, где "совместная работа в наших общих интересах". Например, он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.

То есть можно вводить санкции и оскорблять лидера другого государства и одновременно выражать готовность сотрудничать? Какой-то новый уровень откровенности… Хотя, может быть, не такой уж и новый.

Что должен делать Кремль: мнения

Политолог Федор Лукьянов в телеграм-канале "Россия в глобальной политике задается вопросами: "…а дипотношения после такого не рвут часом? Или теперь произносимые сочетания слов вообще не имеют уже никакого значения и связи с реальными действиями? И мы готовы взаимодействовать с США по тем вопросам, по которым США готовы?"

По словам политолога Дмитрия Дробницкого, Джо Байден и раньше позволял себе оскорбительные выпады в адрес президента России.

"Конечно, дело российского лидера, как к этому относиться. Но совершенно точно, что подобного рода эпитетов избегал и бывший босс Байдена Обама и уж совершенно точно Дональд Трамп. У Байдена язык был развязан по этому поводу конкретно", — сказал он "Правде.Ру".

"Что меняется сейчас, не очень понимаю. Не мне советовать службе протокола, но очень странно, каким образом (Владимиру Путину) можно встречаться с таким человеком", — сказал политолог.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк выразил надежду, что особых последствий данное заявление американского президента иметь не будет.

"Хотя сам по себе этот эпизод — и вопрос, и ответ — очень хорошо иллюстрируют степень русофобии в Соединенных Штатах и то, что американский политический класс, в том числе включая и средства массовой информации, совершенно не готов к какому-то нормальному конструктивному диалогу с нашей страной", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Эта ситуация возникла не сегодня и не вчера. Просто если у кого-то возникли какие-то иллюзии сразу после вступления господина Байдена в должность, после продления российско-американского договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений, то теперь даже эти остатки иллюзий должны рассеяться", — отметил Владимир Батюк.