Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Мир

Джо Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство России в американские выборы. По его словам, он предупреждал об этом российского президента во время телефонного разговора в конце января.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Что сказал Джо Байден

Американский президент дал интервью ABC News. Речь в нем зашла и о России. Накануне американская разведка опубликовала отчет об "иностранном вмешательстве" в выборы. Больше всего внимания было уделено Российской Федерации. И сделан вывод, что якобы с подачи Владимира Путина российские структуры проводили кампанию по "очернительству" Байдена.

"У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: " Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло (вмешательство в выборы — прим.), то будьте готовы", — заявил Байден в интервью.

"Он заплатит за это", — пообещал американский президент. Агентство Bloomberg уже сообщило, что санкции коснутся российских высокопоставленных лиц.

Но этим интервью не ограничилось. Далее Байден перешел к оскорблениям. Журналист поинтересовался у него: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?". "Ммм, хмм… да", — ответил Байден.

При этом он заявил, что можно "делать два дела одновременно" и сотрудничать в тех областях, где "совместная работа в наших общих интересах". Например, он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.

То есть можно вводить санкции и оскорблять лидера другого государства и одновременно выражать готовность сотрудничать? Какой-то новый уровень откровенности… Хотя, может быть, не такой уж и новый.

Что должен делать Кремль: мнения

Политолог Федор Лукьянов в телеграм-канале "Россия в глобальной политике задается вопросами: "…а дипотношения после такого не рвут часом? Или теперь произносимые сочетания слов вообще не имеют уже никакого значения и связи с реальными действиями? И мы готовы взаимодействовать с США по тем вопросам, по которым США готовы?"

По словам политолога Дмитрия Дробницкого, Джо Байден и раньше позволял себе оскорбительные выпады в адрес президента России.

"Конечно, дело российского лидера, как к этому относиться. Но совершенно точно, что подобного рода эпитетов избегал и бывший босс Байдена Обама и уж совершенно точно Дональд Трамп. У Байдена язык был развязан по этому поводу конкретно", — сказал он "Правде.Ру".

"Что меняется сейчас, не очень понимаю. Не мне советовать службе протокола, но очень странно, каким образом (Владимиру Путину) можно встречаться с таким человеком", — сказал политолог.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк выразил надежду, что особых последствий данное заявление американского президента иметь не будет.

"Хотя сам по себе этот эпизод — и вопрос, и ответ — очень хорошо иллюстрируют степень русофобии в Соединенных Штатах и то, что американский политический класс, в том числе включая и средства массовой информации, совершенно не готов к какому-то нормальному конструктивному диалогу с нашей страной", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Эта ситуация возникла не сегодня и не вчера. Просто если у кого-то возникли какие-то иллюзии сразу после вступления господина Байдена в должность, после продления российско-американского договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений, то теперь даже эти остатки иллюзий должны рассеяться", — отметил Владимир Батюк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы владимир батюк дмитрий дробницкий
Новости
Суд арестовал члена исполкома ОКР на два месяца по делу о мошенничестве
Стало известно расписание трансляций ЧМ по фигурному катанию
Банки сократили выдачу кредитных карт
Житель Петербурга до смерти избил мужчину на парковке в Москве
Часть ФНБ могут вложить в золото
Политолог сообщил, зачем ЕС расширяет санкции
Депрессию будут лечить "разлитым в бутылки" запахом счастья
"Ситуация под контролем": Кремль пообещал сдержать рост цен на топливо
"Они — молодцы": Мясников призвал россиян равняться на американцев
Бизнес пригрозил повысить цены на сельхозпродукцию из-за утильсбора
Последние материалы
Часть ФНБ могут вложить в золото
Политолог сообщил, зачем ЕС расширяет санкции
Депрессию будут лечить "разлитым в бутылки" запахом счастья
Дмитрий Орешкин: "Спутник V" работает
"Ситуация под контролем": Кремль пообещал сдержать рост цен на топливо
"Они — молодцы": Мясников призвал россиян равняться на американцев
Бизнес пригрозил повысить цены на сельхозпродукцию из-за утильсбора
Ярослав Нилов оценил идею сделать День космонавтики выходным
Матчи сборной Украины перенесены из Львова в Киев
Более 1 тыс. электронных паспортов захоронений выдано в Москве
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников