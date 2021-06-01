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Бегущие из школ: почему в России не хватает учителей

Общество

Система образования в РФ по-прежнему страдает от множества проблем: по мнению первого зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Олега Смолина, к системным можно отнести сразу 12.

Школа
 

"Торможение" расходов: с 98 места на 120-е

Как прокомментировал Смолин для "Общественной службы новостей", проблемы весьма серьёзны. Например, можно говорить о нехватке финансов, о том, что в школах нарастает кадровый кризис. Очень мешает тотальная бюрократизация всей системы.

"Согласно данным Мирового банка и ЮНЕСКО, в 2012 году по доле расходов на образование от ВВП мы занимали 98 место, а в 2018 году 120 место в мире.

Наши расходы на образование меньше, чем в странах организации экономического сотрудничества и развития. Чтобы выйти на этот уровень, нужно добавить триллион к образованию и вдвое меньше, чем нужно для модернизации страны.

Чем больше страна нуждается в модернизации, тем больше нужно тратить денег на образование", — привёл цифры Смолин.

Бегущие из школ: почему не хватает учителей

учитель в пустом классе
 

Учителя, продолжил эксперт, просто вынуждены работать за низкие зарплаты. Из-за этого они берут больше работы, осилить которую реально не всегда — и зачастую это приводит к "бегству из школ".

"Деньги решают не всё, всё решают кадры.

Согласно опросу Общероссийского народного фронта, который опросил 1300 учителей, 44% заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% — что не хватает учителей иностранного языка, 30% — что не хватает преподавателей русского языка и литературы.

Подавляющее количество учителей в большинстве регионов работают "за себя и за того парня”, а не получают даже то, что положено "за себя”.

Есть учителя, которые ведут по 40-50 уроков. Хочу подчеркнуть для тех, кто не знает работу в школах — это не 40-50 часов, к каждому уроку нужно готовиться, нужно выполнять разного рода воспитательную работу с детьми, нужно заполнять бумаги.

Поэтому учителя бегут из школ", — привёл статистику эксперт.

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