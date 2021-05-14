Спасшийся ученик 8 "А" из казанской школы рассказал о нападении

Одиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев убил девятерых человек в казанской гимназии №175. Основной удар пришёлся на учеников 8 "А" класса, так как они не успели забаррикадировать дверь в учебный кабинет.

Ученик 8 "А" Ахмад Хайруллин рассказал об ужасающем инциденте. Нападение случилось в начале второго урока.

"Его вела наша классная руководительница, учительница родного языка Диляра Галиуллина. Мы сидели за партами, когда услышали взрыв. Сразу же подбежали к окну, увидели, как дети бегут из школы. Директор в этот момент по громкой связи объявила, чтобы мы прятались под парты, закрывали двери. У нас в классе было немного шумно, поэтому мы не до конца расслышали, что говорит директор. Две девочки из нашего класса вышли в коридор, чтобы внимательнее вслушаться. Классная руководительница выбежала за ними, взяла их за руки и быстро вернулась с ними в класс", — цитирует слова мальчика "Комсомольская правда".

Учительница заметила вооружённого человека в коридоре. Она попыталась его остановить, но не смогла.

"Он ещё из коридора начал стрелять в неё. Сделал два выстрела, один попал в руку — учительница упала. Она была в сознании, но не могла встать. Говорила только, чтобы мы прятались под парту и не паниковали. Она истекала кровью, а он начал палить по нам…" — вспоминает Ахмад.

Дети старались защититься от пуль, прячась за мебелью, однако не все успели укрыться. По словам восьмиклассника, нападавший пять раз выстрелил по ребятам.

"Он ничего не кричал, не говорил, просто хладнокровно расстреливал. Дети кричали от боли. Он ранил больше десяти ребят, потому что при одном выстреле вылетала дробь, которая попадала сразу в нескольких. Он был в чёрной одежде и в маске. Стрелял примерно пять минут, так мне показалось. После этого перезарядил ружьё и ушёл.

Ахмад, у которого ранило брата осколком от взрыва, рассказал о том, как выжившие пытались помочь одноклассникам.

"Отойдя от шока, мы стали звонить в полицию, помогать другим детям. Пытались чем-то перевязать раны одноклассников, помочь им встать. Многие кричали. Учительница была уже без сознания", — рассказал школьник.

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