О достопримечательностях Подмосковья расскажут в TikTok

О достопримечательностях Подмосковья коротко интересно и информативно. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» в соцсети TikTok запустило влог, в котором рассказывает о путешествиях по Московской области.
Короткий формат видео не позволяет долго и нудно рассказывать о достопримечательностях. Так что подписчики за минуту смогут узнать в каком подмосковном городе зародился российский футбол, а также расположение районов с уникальными дворами-колодцами. Кстати, о гастротурах и культурных мероприятиях расскажут здесь же — в navyhod!
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