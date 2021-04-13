Навального перевели из медсанчасти ИК-2 обратно в отряд

У Алексея Анатольевича не обнаружили ни коронавируса, ни туберкулёза, о распространении которого в колонии он рассказывал своим подписчикам в Instagram.

"С 5 по 9 апреля осуждённый Алексей Навальный находился в медико-санитарной части учреждения ИК-2 Владимирской области под постоянным наблюдением медицинских работников. 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья осуждённый был переведён обратно в отряд", — ответило УФСИН на запрос РИА Новости.

Касательно питания Навального, ранее объявившего голодовку, в Управлении пояснили, что оно "организовано согласно требованиям действующего законодательства". Однако из этой формулировки не становится понятно, принимает ли пищу осуждённый Навальный.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Алексей Навальный начал голодовку из-за "пыточных" условий содержания в ИК-2 и того, что к нему не допускают "своего" врача. Медикам исправительного учреждения он не доверяет. ФСИН рассказала об условиях содержания блогера.

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