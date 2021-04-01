Врачами и сном обеспечен: ФСИН о содержании Навального

Новые подробности о том, как "живётся" Алексею Навальному в исправительной колонии. Как оказалось, оппозиционеру вполне комфортно: ему не мешают спать, а также допускают к нему врачей.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на представителей ФСИН РФ,

"Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право осуждённых на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время, в соответствии с требованиями законодательства, сотрудники совершают обход и проводят визуальную проверку. Данные меры не препятствуют отдыху осуждённых".

Напомним, что ранее оппозиционер решил устроить голодовку, причиной которой назвал именно условия содержания. По словам Навального, у него начались проблемы со здоровьем — в частности, оппозиционера преследуют боли в спине и проблемы с чувствительностью ног.

Также Навальный сообщил, что врачей к нему не пускают, кроме того, в ночное время ежечасно будят, из-за чего он не может выспаться.