Новые подробности о том, как "живётся" Алексею Навальному в исправительной колонии. Как оказалось, оппозиционеру вполне комфортно: ему не мешают спать, а также допускают к нему врачей.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на представителей ФСИН РФ,
"Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право осуждённых на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время, в соответствии с требованиями законодательства, сотрудники совершают обход и проводят визуальную проверку. Данные меры не препятствуют отдыху осуждённых".
Напомним, что ранее оппозиционер решил устроить голодовку, причиной которой назвал именно условия содержания. По словам Навального, у него начались проблемы со здоровьем — в частности, оппозиционера преследуют боли в спине и проблемы с чувствительностью ног.
Также Навальный сообщил, что врачей к нему не пускают, кроме того, в ночное время ежечасно будят, из-за чего он не может выспаться.
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