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Игры дочери тиктокерши напугали больше двух миллионов зрителей

Общество » Соцсети

Общение своей дочери с воображаемым другом записала на камеру тиктокерша с ником @autist_artist. Это общение немало напугало как её, так и зрителей.

Девушка включила запись, когда услышала задорный смех своего ребёнка. Она была уверена, что сможет записать "самую милую вещь на свете", но дочь захлопнула дверь и заявила: "Никто не выйдет из комнаты".

Часть зрителей предположили, что ребёнок общался с невидимыми духами или другими потусторонними существами. Они были немало напуганы. "Страшный" ролик набрал более двух миллионов просмотров.

Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что приглашает родственников на свой день рождения, но потом написал брату, что не хотел бы его видеть на празднике. 

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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