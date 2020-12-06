Даня Милохин обманул прессу и обидел брата

Отношения популярного тиктокера со старшим братом почему-то не складываются.

Даня Милохин, который провёл часть жизни в детском доме, не хочет впускать в свою жизнь брата Илью.

Паренёк, стремительно ставший популярным благодаря своим роликам в "ТикТок", решил всех провести.

Во всеуслышание Даня заявил, что приглашает родственников на свой день рождения, но потом написал брату, что не хотел бы его видеть на своём празднике.

"Бро, привет, я решил праздновать день рождения без тебя", — показал Илья Милохин сообщение своего популярного брата.

Илья решил объяснить ситуацию, так как устал объяснять прессе, почему проигнорировал день рождения брата.

"Я не мог долго молчать, потому что мне неприятно. Все говорят, якобы Даня приглашал меня на праздник, но приглашений никаких не было. Зачем врать прессе, я понять не могу, зачем? А потом такое мне писать…" — объясняет Илья.

За Илью Милохина вступилась дизайнер Мария Погребняк.