Эксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права

Автомобильный эксперт, председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на водительские права.

Эксперт в беседе с RT рассказал, что дорожные условия не позволяют будущим водителям отработать все нюансы управления транспортным средством в различных условиях, в то время как площадка, которую планируется упразднить, позволяет это сделать.

"Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, всё равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка позволяла и выявить, и отработать некоторые важные элементы. Что касается наблюдателей, то я ратую за другой подход к экзаменам: я считаю, что он должен приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей", — рассказал RT Похмелкин.

Отмечается, что изменения в правила сдачи экзаменов на право управления транспортным средством вступят в силу с 1 апреля текущего года.