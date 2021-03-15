Как противостоять травле в школе: Андрей Воробьёв поделился опытом

Как и все, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв когда-то учился в школе. И знает только два варианта действий для тех, кто подвергается травле одноклассников.

Андрей Воробьёв рассказал, что в школе одноклассники его уважали. Тем не менее, и ему приходилось время от времени постоять за себя. Поэтому он знает, о чём говорит, рассуждая о школьном буллинге.

"Я, как писали в характеристике в школе, пользовался авторитетом. Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду", — приводит его слова Телеканал "360".

По мнению Андрея Юрьевича, есть только два способа противостоять травле. Это дать отпор самостоятельно или найти поддержку — друзей, учителей, родителей. Но ни в коем случае не следует пускать ситуацию на самотёк в надежде, что всё как-нибудь само собой образуется. Педагоги, в свою очередь, должны следить за ситуацией в классе и не допускать, чтобы кто-то "борзый" подавлял личность другого человека.

"Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное", — дал школьникам совет Андрей Воробьёв.