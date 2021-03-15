Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Армения отрицает, что ей вернули из Азербайджана всех пленных
Путина назвали единственным, кто может повлиять на конфликт с Грузией
Украинские военные экстренно развернули в Донбассе комплексы С-300В1
В Перми проверили школу, где повар накладывала еду руками
Нефтегазовые блоки в Ракке взяты под контроль российскими военными
Юлия Тимошенко готова вступить в коалицию с партией "Слуга народа"
Доля "срочников" в российской армии сократилась до 30%
СМИ: ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность
Для ВМФ России разработают нефтемусоросборщик

Как противостоять травле в школе: Андрей Воробьёв поделился опытом

Общество

Как и все, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв когда-то учился в школе. И знает только два варианта действий для тех, кто подвергается травле одноклассников.

Как противостоять травле в школе: Андрей Воробьёв поделился опытом

Андрей Воробьёв рассказал, что в школе одноклассники его уважали. Тем не менее, и ему приходилось время от времени постоять за себя. Поэтому он знает, о чём говорит, рассуждая о школьном буллинге.

"Я, как писали в характеристике в школе, пользовался авторитетом. Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду", — приводит его слова Телеканал "360".

По мнению Андрея Юрьевича, есть только два способа противостоять травле. Это дать отпор самостоятельно или найти поддержку — друзей, учителей, родителей. Но ни в коем случае не следует пускать ситуацию на самотёк в надежде, что всё как-нибудь само собой образуется. Педагоги, в свою очередь, должны следить за ситуацией в классе и не допускать, чтобы кто-то "борзый" подавлял личность другого человека.

"Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное", — дал школьникам совет Андрей Воробьёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
На МКС попробуют найти место утечки воздуха оригинальным методом
В Крыму отметят годовщину референдума 2014 года
Как противостоять травле в школе: Андрей Воробьёв поделился опытом
Случаи редкого вида тромбоза увязали с вакцинацией AstraZeneca
Армения отрицает, что ей вернули из Азербайджана всех пленных
Путина назвали единственным, кто может повлиять на конфликт с Грузией
Украинские военные экстренно развернули в Донбассе комплексы С-300В1
В Перми проверили школу, где повар накладывала еду руками
Нефтегазовые блоки в Ракке взяты под контроль российскими военными
"Коротко и доходчиво": Андрей Воробьёв рассказал, когда матерится
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бурляев требует оградить детей от героев Marvel Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза
Мир. Новости мира
Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников