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В РГБМ обсудили роль библиотек в реализации новой молодёжной политики

Общество

25 февраля в Российской государственной библиотеке для молодёжи состоялся Всероссийский круглый стол "Российские библиотеки в контексте новой молодёжной политики: взгляд в будущее", в котором приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, организаций и библиотек, работающих с молодёжью. Поводом к встрече стал Федеральный закон "О молодёжной политике в РФ", который был принят 30 декабря 2020 года.

В РГБМ обсудили роль библиотек в реализации новой молодёжной политики

"Российская государственная библиотека для молодёжи изначально имела прямое отношение к молодёжной политике. Она была образована в 1966 году общим решением МК РСФСР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюзов. Весь советский период Государственная республиканская юношеская библиотеки имени 50-летия ВЛКСМ и региональные юношеские библиотеки работали в плотном контакте с комсомольскими структурами, участвовали во всех крупных молодёжных проектах страны", — сообщила директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова.

В настоящее время в нашей стране тоже реализуются совместные проекты библиотек с молодёжными общественными организациями.

Участники круглого стола высказали свои мнения по поводу нового закона и оценили важность его влияния.

Кроме того, специалисты обсудили принятый в 2020 году профессиональный стандарт "Специалист по работе с молодёжью".

"Для того, чтобы считаться полноценными специалистами по работе с молодёжью, библиотекарям нужно будет пройти профессиональную переподготовку", — сказала Светлана Попова (Смолик), кандидат психологических наук, доцент МГППУ.

Все участники беседы заинтересованы в том, чтобы уделять больше внимания молодёжи в плане её самореализации.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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