Психиатр перечислила признаки интернет-зависимости у детей

Дети и подростки много времени проводят в интернете, что может привести к развитию интернет-зависимости. О том, как её определить, в интервью sova. info рассказала главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по детской психиатрии Светлана Карпухина.

По словам специалиста, существует три главных признака интернет-зависимости:

ребёнок не может расстаться с гаджетом;

пользуется гаджетом не только для звонков, но и для знакомства с интернет-контентом;

больше любит общаться по интернету, чем лично.

В случае наличия данных признаков, следует обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру. Но первыми на проблему должны выявить школьный педагог и психолог.

Также она обратила внимание на важность профилактики данной проблемы.