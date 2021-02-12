Дети и подростки много времени проводят в интернете, что может привести к развитию интернет-зависимости. О том, как её определить, в интервью sova. info рассказала главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по детской психиатрии Светлана Карпухина.
По словам специалиста, существует три главных признака интернет-зависимости:
В случае наличия данных признаков, следует обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру. Но первыми на проблему должны выявить школьный педагог и психолог.
Также она обратила внимание на важность профилактики данной проблемы.
"Прежде всего, нужно ограничить время пребывания в сети. Благодаря этому мы сохраним здоровыми зрение, психику, неврологию, осанку детей. Так, мы сохраним все социальные связи ребёнка и его физическое здоровье, при этом позволим пользоваться интернетом ограниченно, например, с образовательной целью", — сказала специалист.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.