Студентам вузов могут разрешить выбирать формат обучения

Российским студентам высших учебных заведений могут разрешить самостоятельно выбирать формат обучения.

Об этом во время церемонии старта российской национальной премии "Студент года-2021" заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

"Конечно, возможно. Надо дать возможности выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути", — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское Сопротивление" Мария Мамиконян в интервью "Правде. Ру" заявила, что "удалёнка — это уничтожение образования".