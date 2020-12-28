Россиян будут штрафовать за съёмку фильма в кинотеатре

В российских кинотеатрах могут ввести штраф от 50 до 100 тыс. рублей для любую съёмку фрагментов фильма. С данной инициативой выступило Министерство культуры. На рассмотрение в правительство уже внесён соответствующий законопроект, сообщает ТАСС.

"Даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тысяч рублей", отметила глава ведомства Ольга Любимова.

В настоящее время посетителей кинотеатра не штрафуют за съёмку. Но за хранение и распространение полученных незаконным путём кинолент грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей.

Также нарушителей могут отправить на исправительные, обязательные или принудительные работы сроком до 48 часов или заключить в тюрьму сроком на два года.