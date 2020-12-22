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Ходорковский заявил, что за ним по Лондону "бродят" спецслужбы РФ

Общество

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский заявил, что за ним по Лондону "бродят" сотрудники российских спецслужб.

Ходорковский заявил, что за ним по Лондону "бродят" спецслужбы РФ

Проживающий вместе с семьёй в Великобритании российский бизнесмен Михаил Ходорковский считает, что за ним ведётся слежка. Причём похоже, что "следящие" не только не особенно скрываются, но ведут себя даже несколько демонстративно. Бизнесмен и оппозиционный политик уже не раз замечал, что время от времени по дороге от дома до работы за ним "бродят" неизвестные.

"Здесь приходят замечательные товарищи… Во время, надо заметить, локдауна. И демонстративно фотографируют мой офис. Представляющие наши службы товарищи приходят. Они временами бродят за мной от моего дома до работы", — заявил Ходорковский в интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Оппозиционер уверен, что эти "замечательные товарищи" только и ждут приказа о его ликвидации.

"Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят. Мне это в своё время один генерал напрямую сказал: "Мы вас не убили, потому что приказа нет. А вот будет приказ — конечно, сделаем", — отметил бизнесмен.

Тем не менее, оппозиционер намерен продолжать "драку с режимом Путина", поскольку для него "жизнь только так и существует".

"Ходорковский у Навального трусы отбирает", "В полку неуловимых Джо пополнение", — прокомментировали в социальных сетях эти заявления Ходорковского, намекая на недавний скандал с предполагаемым отравлением оппозиционного блогера.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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