Ходорковский заявил, что за ним по Лондону "бродят" спецслужбы РФ

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский заявил, что за ним по Лондону "бродят" сотрудники российских спецслужб.

Проживающий вместе с семьёй в Великобритании российский бизнесмен Михаил Ходорковский считает, что за ним ведётся слежка. Причём похоже, что "следящие" не только не особенно скрываются, но ведут себя даже несколько демонстративно. Бизнесмен и оппозиционный политик уже не раз замечал, что время от времени по дороге от дома до работы за ним "бродят" неизвестные.

"Здесь приходят замечательные товарищи… Во время, надо заметить, локдауна. И демонстративно фотографируют мой офис. Представляющие наши службы товарищи приходят. Они временами бродят за мной от моего дома до работы", — заявил Ходорковский в интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Оппозиционер уверен, что эти "замечательные товарищи" только и ждут приказа о его ликвидации.

"Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят. Мне это в своё время один генерал напрямую сказал: "Мы вас не убили, потому что приказа нет. А вот будет приказ — конечно, сделаем", — отметил бизнесмен.

Тем не менее, оппозиционер намерен продолжать "драку с режимом Путина", поскольку для него "жизнь только так и существует".

"Ходорковский у Навального трусы отбирает", "В полку неуловимых Джо пополнение", — прокомментировали в социальных сетях эти заявления Ходорковского, намекая на недавний скандал с предполагаемым отравлением оппозиционного блогера.