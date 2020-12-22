В России могут отменить накопительную пенсию

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в России нужно отменить накопительные пенсии, поскольку они не увеличивают объём пенсионных выплат.

Парламентарий в беседе с порталом "Ура.ру" заявил, что все развитые страны уже отказались от такой системы пенсионных начислений.

Депутата поддержал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, накопительную пенсию нужно сделать добровольной.