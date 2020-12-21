В штат детских поликлиник хотят включить психологов. Идея заключается в том, что установить связь между школой и детской поликлиникой для решения проблем, возникших у школьников на фоне дистанционного обучения. О том, насколько нужен и важен в сегодняшних реалиях психолог именно в поликлинике, в интервью "Правде.Ру" рассказала детский клинический психолог, кандидат психологических наук в Российской медицинской академии последипломного образования, доцент кафедры детской психиатрии Елена Морозова.

"Я считаю, что психолог при поликлинике — очень нужная единица. В некоторых городах при поликлиниках есть психологи, благодаря чему обеспечивается очень удобное сотрудничество и с педиатрами, и с неврологами, и с психиатрами. Всё будет зависеть от того, как это организовано, есть ли условия для полноценной, серьёзной работы.

Только не совсем ясно, причём тут дистанционное обучение. Сейчас дети не могут обращаться к школьному психологу, а вынуждены обращаться к психологу в поликлинику?

Опять же важно доверие, ведь есть люди, для которых прийти к психологу — это тоже самое, что прийти к психиатру.

Важна конфиденциальность. Вообще любая хорошая идея должна быть ещё и разумно выстроена для того, чтобы она принесла соответствующий результат. Сейчас очень высокий спрос на психологическую поддержку.

Очень много подростков с депрессией, с перепадами настроения, с суицидальными намерениями, высказываниями. Однозначно, сейчас очень сложное время для детворы.

Как это можно решать? За счёт психологов в поликлинике, либо в центрах, либо организовать доступную психологическую помощь онлайн, чтобы были подростковые группы онлайн, потому что их надо ещё учить общаться. Они общаются, но непонятно о чём, заражают друг друга, может быть, негативными эмоциями. Если они будут это делать, предположим, под руководством грамотного заинтересованного психолога, то это онлайн-общение может превратиться в полезные встречи", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

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