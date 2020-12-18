В штат детских поликлиник предложили включить психологов

Между школой и детской поликлиникой должна быть выстроена связь. Для этого необходимо включить в штат детских поликлиник психологов, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

"Не стоит дожидаться трагедии или очередной пандемии. Необходимо выстроить систему на уровне связи детской поликлиники и школы", — подчеркнул он.

На фоне режима самоизоляции и дистанционного обучения у 83,8% российских школьников ухудшилось психическое здоровье.

Кроме того, пандемия обострила и ранее имевшиеся проблемы, сообщает ТАСС.

Переход школьников на дистанционное обучение вызвал ряд проблем как у самих учащихся, так и у педагогов и родителей. Психолог Наталья Наумова рассказала, как сохранить продуктивность ребёнка на "удалёнке".