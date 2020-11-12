Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Аполлоны. Костюшкин, Тарзан и Галустян устроили конкурс красоты
В Норвегии обнаружили захоронение викингов с кораблём и залом для пиров
Миронов: право на досрочную пенсию - циничный обман
Галустян рассказал, что хотел развестись с женой
Подо льдом Гренландии обнаружили древнее озеро
Бабиков выиграл отборочный масс-старт на Кубок мира
Twitter теряет аудиторию. Виноват Трамп
Зоологи открыли в Мьянме новый вид обезьян
14 стран выступили с заявлением о реформировании WADA

Россияне соскучились по живому общению и рвутся на корпоративы

В России почти две трети опрошенных владельцев малого и среднего бизнеса заявили о намерении провести перед Новым годом корпоративы в привычном формате.

Россияне соскучились по живому общению и рвутся на корпоративы

Причина — сотрудники фирм соскучились по неформальному общению вживую, а онлайн-корпоратив сотрудники не желают, потому что и таккаждый день сидят в интернете.

"Около 60% владельцев среднего и малого бизнеса заявили, что несмотря на карантинные меры и пандемию они собираются устроить корпоративы перед Новым годом. В 37% случаев "гулянку" планируют проводить в офисе компании, закупив алкоголь и продукты. В 21% случаев компании постараются снять площадку (ресторан, кафе) для вечеринки "с исполнением требований Роспотребнадзора", говорится в исследованиях проекта "Ивент-рынок в период пандемии".

Комментаторы отметили, что в этом году количество драк, смертей, измен и прочего позора на корпоративах сократится, если их проведут в онлайн-формате.

"В 40% случаев владельцы компаний собираются устроить онлайн-корпоратив с выпивкой и поздравлениями по Zoom или Skype, некоторые — с доставкой подарков, еды и алкоголя своим сотрудникам", — отмечается в исследовании.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что подогретая алкоголем "широкая русская душа" вытворять такое, что после этого участникам новогодних корпоративных вечеринок приходится увольняться, расставаться или даже оказываться в тюрьме.

В Костроме "Снегурочка" прочно увязалась за женатым "Дедом Морозом" и увела с корпоратива. Мужчина, чтобы не потерять семью, вынужден был уволиться. В Калининграде руководители фирмы подрались между собой, а когда приехал наряд Росгвардии, набросились и на него. В Ачинске женщина прорвалась в пространство между двумя клетками, чтобы угостить белого медведя "вкусняшками" с новогоднего стола. Медведь вместе с угощениями оторвал женщине руку.

В Москве подрались две сотрудницы 21 года и 35 лет за право интима с начальником фирмы. Он разнял соперниц, одна из них выложила в соцсети фото, где обе сидят на ногах у объекта желания. Фото увидела жена начальника и срочно выехала на место гулянки. Испугавшись разъярённую супругу начальник выпрыгнул из окна в туалете на втором этаже. Итог — сломанные рёбра и нога.

Последние материалы
Миронов: право на досрочную пенсию - циничный обман
Галустян рассказал, что хотел развестись с женой
Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора
Подо льдом Гренландии обнаружили древнее озеро
Бабиков выиграл отборочный масс-старт на Кубок мира
Twitter теряет аудиторию. Виноват Трамп
Зоологи открыли в Мьянме новый вид обезьян
Мэр Львова: "Не буду исполнять глупое решение властей Украины"
14 стран выступили с заявлением о реформировании WADA
Колыбель древней культуры двух народов в Касимове
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Карибские страны
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская Василий Амирджанов Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви Василий Амирджанов
Комментарии
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников