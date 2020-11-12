Россияне соскучились по живому общению и рвутся на корпоративы

В России почти две трети опрошенных владельцев малого и среднего бизнеса заявили о намерении провести перед Новым годом корпоративы в привычном формате.

Причина — сотрудники фирм соскучились по неформальному общению вживую, а онлайн-корпоратив сотрудники не желают, потому что и таккаждый день сидят в интернете.

"Около 60% владельцев среднего и малого бизнеса заявили, что несмотря на карантинные меры и пандемию они собираются устроить корпоративы перед Новым годом. В 37% случаев "гулянку" планируют проводить в офисе компании, закупив алкоголь и продукты. В 21% случаев компании постараются снять площадку (ресторан, кафе) для вечеринки "с исполнением требований Роспотребнадзора", говорится в исследованиях проекта "Ивент-рынок в период пандемии".

Комментаторы отметили, что в этом году количество драк, смертей, измен и прочего позора на корпоративах сократится, если их проведут в онлайн-формате.

"В 40% случаев владельцы компаний собираются устроить онлайн-корпоратив с выпивкой и поздравлениями по Zoom или Skype, некоторые — с доставкой подарков, еды и алкоголя своим сотрудникам", — отмечается в исследовании.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что подогретая алкоголем "широкая русская душа" вытворять такое, что после этого участникам новогодних корпоративных вечеринок приходится увольняться, расставаться или даже оказываться в тюрьме.

В Костроме "Снегурочка" прочно увязалась за женатым "Дедом Морозом" и увела с корпоратива. Мужчина, чтобы не потерять семью, вынужден был уволиться. В Калининграде руководители фирмы подрались между собой, а когда приехал наряд Росгвардии, набросились и на него. В Ачинске женщина прорвалась в пространство между двумя клетками, чтобы угостить белого медведя "вкусняшками" с новогоднего стола. Медведь вместе с угощениями оторвал женщине руку.

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