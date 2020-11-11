В закрытых помещениях, где большое скопление людей и нет нормальной циркуляции открытого воздуха, риск заразиться коронавирусом максимально высок, считает профессор МГУ.
Самыми безопасными местами доктор биологических наук назвал парки.
"В числе самых опасных мест для заражения — общественный транспорт и спортзалы. Открытый воздух, парки — это не те места, где вирус будет распространяться", — пояснил в комментарии радио "Говорит Москва"профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Он считает, что опасность заражения коронавирусом выше в помещениях, где неправильно установлена система кондиционирования.
"Коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле. В закрытых помещениях, особенно если там неправильная система кондиционирования действует, опасность выше", — резюмировал доктор наук.
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