Биолог назвал опасные места присутствия во время пандемии

В закрытых помещениях, где большое скопление людей и нет нормальной циркуляции открытого воздуха, риск заразиться коронавирусом максимально высок, считает профессор МГУ.

Самыми безопасными местами доктор биологических наук назвал парки.

"В числе самых опасных мест для заражения — общественный транспорт и спортзалы. Открытый воздух, парки — это не те места, где вирус будет распространяться", — пояснил в комментарии радио "Говорит Москва"профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он считает, что опасность заражения коронавирусом выше в помещениях, где неправильно установлена система кондиционирования.