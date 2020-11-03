Глава Минюста признался, что его штрафуют за нарушения ПДД

Чуйченко рассказал, что в пору работы адвокатом в 90-е годы, будучи за рулём автомобиля, неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД). За это его много раз штрафовали.

Об этом министр признался в прямом эфире на телевидении.

"Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения. Когда мы с тобой вместе работали в 90-е адвокатами, как ты помнишь, я много времени проводил за рулём. Естественно, я неоднократно подвергался административному взысканию в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения", — заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, беседуя с председателем Ассоциации юристов РФ Владимиром Плигиным.

Чуйченко заявил, что его штрафуют за нарушения ПДД и сейчас.

"Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас", — признался министр юстиции в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Константин Чуйченко проинформировал, что в новом КоАП минимальный штраф поднимется со 100 до 500 рублей.