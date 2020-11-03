Минимальный штраф в России увеличится в пять раз с нового года

Новый административный кодекс, который должен вступить в действие с начала следующего года, призван уйти от карательных функций и способствовать предотвращению правонарушений.

В тоже время, такие штрафы как 100 или 300 рублей уходя в прошлое. Теперь минимальный — 500 рублей.

"Минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, подлежат изменению. В то же время, по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов", — рассказал министр юстиции Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил гуманность новой редакции кодекса.