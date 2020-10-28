В Минздраве решили, что заявления медиков на тему коронавируса не несут пользы в информировании россиян о профилактике этого заболевания. В министерстве считают, что публикации переполнены фактами, от которых мало пользы.
Ведомства отмечает, что свои предположения зачастую высказывают специалисты из смежных областей медицины.
"В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей", — сообщила пресс-служба Минздрава России.
В сообщении содержится призыв к врачам согласовывать свои заявления в СМИ с министерством.
"Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации", — говорится в сообщении.
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.