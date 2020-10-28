Минздраву РФ не понравились заявления врачей по коронавирусу

В Минздраве решили, что заявления медиков на тему коронавируса не несут пользы в информировании россиян о профилактике этого заболевания. В министерстве считают, что публикации переполнены фактами, от которых мало пользы.

Ведомства отмечает, что свои предположения зачастую высказывают специалисты из смежных областей медицины.

"В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей", — сообщила пресс-служба Минздрава России.

В сообщении содержится призыв к врачам согласовывать свои заявления в СМИ с министерством.