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Что мешает осознанному потреблению?

Учёные из университета в штате Джорджия пришли к выводу, что людей раздражает осознанное потребление. В ходе эксперимента учёные выяснили, что изобилие экотрендов отталкивает людей и не способствует бережному отношению к природе.

Что мешает осознанному потреблению?

Координатор проектов Движения ЭКА Мария Малороссиянова в интервью "Радио 1" рассказала, как грамотно прививать экологическую культуру.

"С начала года в Подмосковье действует программа раздельного сбора мусора. Нужно помнить, что дело это добровольное. Нельзя ожидать, что жители целого региона разом станут активистами. Понятно, что есть авангард. Но есть и те, для кого экология не является приоритетом. Для них нужны совершенно другие подходы", — пояснила Малороссиянова.

Также она рассказала о двух возможных способах решения данного вопроса.

Большое значение имеет удобство инфраструктуры. Когда во дворе стоят контейнеры для раздельного сбора отходов, по их содержимому хорошо видно, работает данная система или нет.

Также имеет значение такая составляющая как смысл действия. Люди должны понимать, зачем это нужно.

Эксперт отметила, что экологическое просвещение грамотно начинать не с с навязывания тех или иных принципов, а с объяснения взаимосвязей, на которых основан мир, — пояснила собеседница "Радио 1".

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