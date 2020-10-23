Какие навыки лучше всего развиваются у детей в школе, выяснил опрос

Участники опроса SuperJob ответили, какие навыки удаётся развить их детям в современных российских общеобразовательных школах. Хуже всего получается ученикам развить критическое мышление и получить практические навыки.

Качество современного школьного образования одобрили 12% опрошенных, образования. 51% респондентов считает, что школьное образование в стране стало хуже, чем было десять лет назад.

"По мнению россиян, больше всего современное школьное образование развивает память и воображение (средний балл — 3,3 и 3,1 соответственно из 5), меньше всего — критическое мышление и практические навыки (по 2,8 балла) 25% россиян уверены, что школа дает детям достаточно полезных навыков. Например, многие прекрасно владеют современными информационными технологиями и лучше родителей знают иностранные языки", — говорится в результаты опроса сервиса SuperJob.

В то же время участник и опроса считают, что современная школа не даёт практических умений.