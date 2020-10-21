Российский адмирал считает Зеленского политиканом

Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в" политиканстве " и показухе после того, как Киев объявил о строительстве двух новых военно-морских баз.

В интервью НСН, отвечая на просьбу прокомментировать намерение Зеленского начать строить "две военно-морские базы для защиты Черноморского региона" пояснил, что эти украинские базы останутся неиспользуемыми даже со стороны НАТО и поэтому не представляют никакой угрозы для России.

"Это политиканство, — заявил Касатонов. — В стратегическом плане они не будут иметь значения. И в оперативном плане тоже."

Напомним, что вчера это же намерение украинского президента прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что желание Украины построить две военно-морские базы в Черном море может негативно сказаться на стабильности в регионе и может быть "потенциально опасным".

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