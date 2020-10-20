Украинский лидер Владимир Зеленский в своём ежегодном выступлении перед депутатами Верховной рады сообщил, что ищет "новые пути" возвращения территорий.

Ранее президент с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем обсуждал создание новой переговорной площадки по Крымскому полуострову.

"Можно сколько угодно постить весёлые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, но это не вернёт наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого", — отметил Зеленский.