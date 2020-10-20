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В Кремле оценили заявление Зеленского о создании новых военных баз

Создание двух новых военных баз в черноморском регионе может иметь негативные последствия для атмосферы в Чёрном море.

В Кремле оценили заявление Зеленского о создании новых военных баз

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нужно проанализировать эти заявления, безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", — пояснил представитель Кремля.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего ежегодного обращения к депутатам Верховной рады сообщил о планах построить две новые военные базы в районе Чёрного моря, а также укрепить военное сотрудничество с США, Турцией и Великобританией.

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