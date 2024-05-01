Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили развалины загородного дворца фараона Тутмоса
Горячий тур в ОАЭ доступен россиянам за 70т рублей
Разоблачение мифа: Елена Ширинина не была суррогатной мамой детей Пугачевой
Как лучше всего вырастить огурцы
Aston Martin сообщает о неожиданно больших убытках в первом квартале
Что можно добавить в оливье вместо зелёного горошка?
Тренер рассказала, что такое быстрые мышечные волокна и как их тренировать
Рыба и орехи улучшают когнитивные функции и работу мозга
Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню из фильма "Служебный роман"
Связь между цветом шерсти и характером кошки найдена: ученые добились ответа

Ученые назвали связь цвета шерсти кошки и ее характера

1:22
Зоосфера » Кошки

Владельцы домашних питомцев, включая кошек, часто считают, что поведение их пушистых друзей в значительной степени зависит от того, как их воспитывают и каков характер хозяина. Однако исследователи пришли к выводу, что генетика также играет свою роль в определении поведения животных. В связи с этим возникло предположение о связи характера кошек с цветом их шерсти.

Ученые назвали связь цвета шерсти кошки и ее характера
Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Группа ученых из Калифорнийского университета занялась изучением этой темы и сделала несколько интересных выводов:

  • Рыжие коты, как правило, обладают дружелюбным, активным и иногда непослушным характером.
  • Белые кошки чаще проявляют пассивность и отчужденность, редко идут на контакт с людьми, но при этом обладают определенной смелостью.
  • Черные кошки не сильно отличаются своим характером от кошек других окрасов.
  • Двухцветные кошки обычно дружелюбны, но могут быть немного замкнутыми или отстраненными.
  • Кошки с черепаховым окрасом хорошо поддаются дрессировке, но могут быть нетерпеливыми.

Однако стоит отметить, что эти выводы основаны на субъективных наблюдениях и данных исследования. Кроме того, важно учитывать, что представление о дружелюбности может различаться у разных владельцев кошек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
Что можно добавить в оливье вместо зелёного горошка?
Тренер рассказала, что такое быстрые мышечные волокна и как их тренировать
Рыба и орехи улучшают когнитивные функции и работу мозга
Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню из фильма "Служебный роман"
Aon: ущерб от природных катастроф в мире составил 45 млрд долларов в 2024 году
Русские старинные книги исчезают из западных библиотек
Основы идеального пикника: советы от Роскачества
Как приготовить кашу из тыквы и киноа в скороварке
Четыре фактора, приводящие к потере волос: рекомендации специалиста по волосам
США опубликовали новый список антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников