Связь между цветом шерсти и характером кошки найдена: ученые добились ответа

Ученые назвали связь цвета шерсти кошки и ее характера

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы домашних питомцев, включая кошек, часто считают, что поведение их пушистых друзей в значительной степени зависит от того, как их воспитывают и каков характер хозяина. Однако исследователи пришли к выводу, что генетика также играет свою роль в определении поведения животных. В связи с этим возникло предположение о связи характера кошек с цветом их шерсти.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Группа ученых из Калифорнийского университета занялась изучением этой темы и сделала несколько интересных выводов:

Рыжие коты, как правило, обладают дружелюбным, активным и иногда непослушным характером.

Белые кошки чаще проявляют пассивность и отчужденность, редко идут на контакт с людьми, но при этом обладают определенной смелостью.

Черные кошки не сильно отличаются своим характером от кошек других окрасов.

Двухцветные кошки обычно дружелюбны, но могут быть немного замкнутыми или отстраненными.

Кошки с черепаховым окрасом хорошо поддаются дрессировке, но могут быть нетерпеливыми.

Однако стоит отметить, что эти выводы основаны на субъективных наблюдениях и данных исследования. Кроме того, важно учитывать, что представление о дружелюбности может различаться у разных владельцев кошек.