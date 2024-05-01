Связь между цветом шерсти и характером кошки найдена: ученые добились ответа

Владельцы домашних питомцев, включая кошек, часто считают, что поведение их пушистых друзей в значительной степени зависит от того, как их воспитывают и каков характер хозяина. Однако исследователи пришли к выводу, что генетика также играет свою роль в определении поведения животных. В связи с этим возникло предположение о связи характера кошек с цветом их шерсти.
Группа ученых из Калифорнийского университета занялась изучением этой темы и сделала несколько интересных выводов:
Однако стоит отметить, что эти выводы основаны на субъективных наблюдениях и данных исследования. Кроме того, важно учитывать, что представление о дружелюбности может различаться у разных владельцев кошек.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.