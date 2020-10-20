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В 12 регионов, где пенсии ниже прожиточного минимума, направят дотации

Двенадцать регионов получат дотации из федерального бюджета на доплаты к пенсиям, которые не дотягивают до регионального прожиточного минимума.

В 12 регионов, где пенсии ниже прожиточного минимума, направят дотации

Ранее правительство РФ получило поручение главы государства об индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Более 903 миллионов рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Доплата пенсионерам, получающим пенсии ниже регионального прожиточного минимума, осуществляется из федерального и региональных бюджетов.

"Региональные социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в каждом отдельном субъекте Федерации. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета", — уточняется в сообщении.

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