Благодарный немецкий народ поставит Горбачёву еще один памятник

Горбачеву хотят установить памятник в Берлине, снять фильм о его жизни и назвать в честь бывшего президента СССР улицу.

В 30-ю годовщину германского единства в Германии собираются увековечить память Михаила Горбачёва в скульптуре. Создать монументальный образ бывшему советскому лидеру доверили китайскому художнику-диссиденту Ай Вэйвэй.

Кроме того, о Горбачёве снимут фильм, сценарий к которому напишет Эндрю Найта, ранее сотрудничавший с Мэлом Гибсоном.

Актриса Настасья Кински предложила назвать в честь Михаила Сергеевича улицу в Берлине, а также трамвайную линию, которая связывала западную и восточную часть города.

Канцлер Германии Ангела Меркель высоко ценит заслуги Горбачёву перед германским народом. Памятник первому президенту СССР уже появился в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт.