Врач назвал причины дневной сонливости

Врач перечислил причины дневной сонливости у людей после полноценного восьмичасового отдыха ночью.

"Речь идет о ситуации, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха. Такое состояние специалисты называют гиперсомнией. Дневная сонливость может возникать из-за храпа — в случае, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. Такое состояние характеризуется кратковременной остановкой дыхания на десять секунд и приводит к тому, что у человека из-за нехватки кислорода просыпается мозг", — рассказал в интервью "Пятому каналу" заслуженный врач, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Дневная сонливость также может быть следствием недостатка в организме человека некоторых витаминов.