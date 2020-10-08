Врач перечислил причины дневной сонливости у людей после полноценного восьмичасового отдыха ночью.
"Речь идет о ситуации, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха. Такое состояние специалисты называют гиперсомнией. Дневная сонливость может возникать из-за храпа — в случае, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. Такое состояние характеризуется кратковременной остановкой дыхания на десять секунд и приводит к тому, что у человека из-за нехватки кислорода просыпается мозг", — рассказал в интервью "Пятому каналу" заслуженный врач, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов.
Дневная сонливость также может быть следствием недостатка в организме человека некоторых витаминов.
"Недостаток железа и витаминов D и B также могут быть причиной гиперсомнии и плохого самочувствия днем. Кроме того, синдром беспокойных ног, при котором человек постоянно шевелит конечностями во время сна, ухудшает качество отдыха и становится причиной сонливости днём", — рассказал Бузунов, отметив, что если один из этих симптомов не проходит в течение трех месяцев, необходимо проконсультироваться с врачом.
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