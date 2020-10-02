Минпросвещения РФ объявило о старте программы профессионального переобучения для потерявших работу в пандемию коронавируса.
"Минпросвещения России окажет помощь безработным, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда. В программе по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию участвуют все регионы. Обучение будет вестись на базе колледжей, оснащённых по современным стандартам", — сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
В восьми регионах страны обучение будет вестись по девяти десяткам направлений профпереподготовки.
"Каждый регион определил приоритетные профессии исходя из ситуации на местном рынке труда. Самое большое количество направлений для переподготовки (до 90) открыто в Москве, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, Татарстане и Башкирии. Участниками программы могут стать люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу граждане. Уже до конца 2020 года планируется обучить свыше 110 тысяч граждан", — отмечается в сообщении.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".