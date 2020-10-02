Для потерявших работу в пандемию стартовали программы переобучения

Минпросвещения РФ объявило о старте программы профессионального переобучения для потерявших работу в пандемию коронавируса.

"Минпросвещения России окажет помощь безработным, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда. В программе по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию участвуют все регионы. Обучение будет вестись на базе колледжей, оснащённых по современным стандартам", — сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В восьми регионах страны обучение будет вестись по девяти десяткам направлений профпереподготовки.