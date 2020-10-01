Семью выселили из квартиры под Иркутском и обязали платить ипотеку

В городе Братске Иркутской области семью Вячеслава и Виктории Селезнёвых с двумя детьми по решению суда выселили из квартиры, но они должны более полутора десятка лет выплачивать ипотеку за это жильё.

"Купили трёхкомнатную квартиру на вторичном рынке в 2017 году за 1,4 миллиона рублей с оформлением ипотеки на 20 лет. Благодаря материнскому капиталу, полученному после рождения второго ребенка, ежемесячный платеж уменьшился до девяти тысяч рублей вместо прежних 14 тысяч. Спустя полгода после новоселья явился участковый, который заявил, что найден настоящий собственник квартиры. Спустя еще полгода получили письмо из суда, в котором говорилось, что хозяин недвижимости — пенсионер, переехавший десять лет назад в Подмосковье", — рассказал Вячеслав Селезнёв ГТРК "Иркутск".

Позже выяснилось, что семья приобрела квартиру, которая была продана по поддельным документам предыдущему владельцу.