Учёные объяснили, что мысли и образы генерируются в правом полушарии мозга, а левое может пытаться их подавлять, но это не помогает, мысли всё равно остаются. О том, как появляются навязчивые идеи и как от них можно избавиться, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

"Если бы мы знали, откуда берутся навязчивые мысли и как с ними можно взаимодействовать, всё было бы намного проще, потому что от навязчивых мыслей мы получаем несколько состояний психических расстройств, одно из которых — это обсессивно-компульсивное расстройство.

Обсессия — это и есть навязчивость, в частности, навязчивые мысли. Главный критерий этого диагноза заключается в том, что человек, осознавая всю чуждость этих мыслей, ничего с ними сделать не может. Только в этом случае они становятся навязчивыми, потому что в любом другом случае это не более чем обычная мысль пришла.

Эти мысли могут быть вызваны нерегистрируемыми для нас событиями. Это может быть всё, что угодно, — случайно услышанный звук, запах, какой-то зрительный образ и так далее. Эта мысль возникает мгновенно. Человек её как правило не регистрирует. А потом, когда она превращается в целый поток, этот поток настолько силен, что человек уже не в состоянии думать о чём-то другом. Тогда он уже начинает предпринимать какие-то действия, чтобы от этих мыслей избавиться.

Можно ли избавиться от навязчивых идей?

В таких случаях человеку назначают препараты. Лекарства — это первое и главное, с чего начинается лечение, так как начинать с психотерапии не стоит, ведь человек обращается за помощью к специалисту, когда ситуация уже стала патовой, когда эти мысли не дают ему спать, есть, когда они уже наполнены какими-то ритуалами, и человек понимает, что ему для того, чтобы выйти из дома, нужно десять раз проверить, закрыт ли каждый из кранов, двадцать раз проверить, выключен ли газ, проверить все электроприборы. Человек, чтобы выйти из дома, в течение 45 минут всё проверяет. Такие случаи довольно часто встречаются.

Мы изначально прибегаем к лекарствам, а психотерапия всегда идёт параллельно. Без неё тоже нельзя, потому что лекарства могут решить свой вопрос, они не направлены на борьбу с навязчивыми мыслями. Как правило, лечение, включающее в себя приём лекарств и психотерапию, даёт определенный терапевтический эффект.

Человека невозможно избавить от мыслей, в этом нет необходимости.

Но если мы говорим о том, что человек научился взаимодействовать со своими мыслями, знает о том, как они приходят, принимает это как часть себя, как часть своих характерогических черт, то тогда, конечно, лечение даёт результат", — пояснил эксперт "Правде.Ру".