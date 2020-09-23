Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Российская молодёжь стала больше брать микрозаймы
Die Welt: к войне не готовы ни Россия, ни НАТО
Психолог Вероника Степанова раскритиковала брак Петросяна и Брухуновой
Мусаев провёл 100-й матч на посту тренера "Краснодара"
На Курилах прошли учения по противодесантной обороне
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Решетников раскритиковал страны G20 за нарушение правил ВТО
Тиньков раскрыл детали сделки с "Яндексом"
СМИ: в Минске проходит тайная инаугурация Лукашенко

Австралийские нейробиологи выяснили, где прячется "розовый слон"

Австралийские нейробиологи Роджер Кениг-Роберт и Джоул Пирсон провели исследование, в результате которого выяснили, что образы, от которых человек пытается избавиться, продолжают существовать в зрительной коре головного мозга.

Австралийские нейробиологи выяснили, где прячется

В процессе эксперимента 15 добровольцев получали записки, в которых было написано "зелёная брокколи" или "красное яблоко", после чего им нужно забыть об этом. Спустя 12 секунд участника нужно было ответить, получилось ли у них справиться с заданием.

Оказалось, что восьмерым из них удалось забыть об этих образах, но сканирование показало, что это не так. Специалисты провели не только МРТ, но и мультивоксельный анализ паттернов. Так удалось выяснить, что зрительная кора испытуемых всё ещё обрабатывает образы, хотя они говорили, что не думают о них.

Как это объяснить?

Учёные объяснили, что мысли и образы генерируются в правом полушарии мозга, а левое может пытаться их подавлять, но это не помогает, мысли всё равно остаются.

"Наше исследование помогает объяснить, почему старательные попытки не думать о чём-то всегда проваливаются, — говорит Пирсон. — Например, если кто-то хочет бросить курить, пытаться не думать о сигаретах — это очень плохая стратегия".

Исследователей потрясло, что воображение может быть неосознанным. Они полагают, что полученные в результате исследования результаты, уточняющие функциональную карту мозга, можно использовать для точного направления терапевтического вмешательства.

Последние материалы
Тимати купил квартиру в элитном ЖК и стал соседом Бузовой
Австралийские нейробиологи выяснили, где прячется "розовый слон"
В Ессентуках задержали мужчин, похитивших из магазин десять смартфонов
Турции не хватает долларов: страну ждет кризис?
Резкое потепление воды в океане приводит к массовой гибели рыбы
В ГД не одобрили право регионов повышать возраст покупателя алкоголя
Бурджанадзе: Саакашвили не вернется в Грузию
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру
Плющенко отреагировал на публикацию переписки Загитовой и Рудковской
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев
Популярное
Зарубежный
Дочка Джоли передумала становиться мальчиком

К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие голливудскую актрису с дочкой во время шопинга.

Дочка Джоли передумала становиться мальчиком
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Политика. Новости и аналитика
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Красота
В Корее открыли "древнейшее" эффективное средство для роста волос
Новости футбола
Газизов прокомментировал информацию об уходе Бакаева
Александр Шторм О чём говорил Путин в своём выступлении в ООН Александр Шторм Василий Амирджанов Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
СМИ: в Минске проходит тайная инаугурация Лукашенко
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Целебные свойства лимона
Особенности весеннего питания: избегаем авитаминоза
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовница Тарзана хочет увести его из семьи
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Замполиты научат росгвардейцев правильной идеологии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников