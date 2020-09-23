Австралийские нейробиологи выяснили, где прячется "розовый слон"

Австралийские нейробиологи Роджер Кениг-Роберт и Джоул Пирсон провели исследование, в результате которого выяснили, что образы, от которых человек пытается избавиться, продолжают существовать в зрительной коре головного мозга.

В процессе эксперимента 15 добровольцев получали записки, в которых было написано "зелёная брокколи" или "красное яблоко", после чего им нужно забыть об этом. Спустя 12 секунд участника нужно было ответить, получилось ли у них справиться с заданием.

Оказалось, что восьмерым из них удалось забыть об этих образах, но сканирование показало, что это не так. Специалисты провели не только МРТ, но и мультивоксельный анализ паттернов. Так удалось выяснить, что зрительная кора испытуемых всё ещё обрабатывает образы, хотя они говорили, что не думают о них.

Как это объяснить?

Учёные объяснили, что мысли и образы генерируются в правом полушарии мозга, а левое может пытаться их подавлять, но это не помогает, мысли всё равно остаются.

"Наше исследование помогает объяснить, почему старательные попытки не думать о чём-то всегда проваливаются, — говорит Пирсон. — Например, если кто-то хочет бросить курить, пытаться не думать о сигаретах — это очень плохая стратегия".

Исследователей потрясло, что воображение может быть неосознанным. Они полагают, что полученные в результате исследования результаты, уточняющие функциональную карту мозга, можно использовать для точного направления терапевтического вмешательства.