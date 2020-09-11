Нарколог назвал средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

Люди в возрасте от 30 до 50 лет чаще других возрастных групп страдают алкогольной зависимостью, заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн.

"Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет, от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 — это основная масса наших больных алкоголизмом", — рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.

Ранее председатель общественной организации "Трезвая Россия", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев заявил о необходимости принятия срочных кардинальных мер в связи с тем, что значительная часть населения страны спивается.

Он предложил в самых неблагополучных, с его точки зрения, в этом отношении пяти регионах ввести продажу алкоголя в специализированных магазинах, которые находятся за пределами населённых пунктов.