Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Власти разрешили "Уфе" и "Салавату" заполнять трибуны наполовину
Общественник оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте
В бразильском парке нашли следы ДНК лягушки, исчезнувшей 50 лет назад
КХЛ перенесла пять матчей "Йокерита" из-за коронавируса
Пожарные МЧС России провели учебную эвакуацию в Новосибирске
Даже короткая прогулка улучшает работу мозга и память
В пяти регионах России стартовало учение транспортной авиации
Число пайщиков кооператива старше 60 лет составило 7%
Футболистке сборной Японии разрешили выступать за мужскую команду

В пяти регионах РФ предложили продавать алкоголь в спецмагазинах

В России предложили разрешить в пяти регионах продажу алкоголя только в спецмагазинах, расположенных за пределами населённых пунктов.

В пяти регионах РФ предложили продавать алкоголь в спецмагазинах

"Ежегодно команда федерального проекта "Трезвая Россия" проводит исследование, которое выявляет ключевые проблемы. Предлагаем внедрить пилотный проект вынесения алкогольной продукции за границы населённых пунктов. Для этого взять пять худших по динамике регионов. Это Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Приморский край ", — говорится в обращении главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Хамзаев обосновывает инициативу тем, что она нашла широкую поддержку опрошенных "Трезвой Россией" соотечественников.

"Алкоголь является катализатором многих социальных бед и негативных последствий: смертность по вине алкоголя, ДТП, разводы, аборты, развитие тяжелых заболеваний. 85% от числа участников нашего опроса поддерживают вынесение алкогольной продукции в отдельные магазины", — написал общественник.

Последние материалы
Тихановская: мне небезопасно в Белоруссии
Общественник оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
В бразильском парке нашли следы ДНК лягушки, исчезнувшей 50 лет назад
КХЛ перенесла пять матчей "Йокерита" из-за коронавируса
Пожарные МЧС России провели учебную эвакуацию в Новосибирске
Эндокринолог Комиссарова развеяла один из главных мифов о похудении
Даже короткая прогулка улучшает работу мозга и память
В пяти регионах России стартовало учение транспортной авиации
Число пайщиков кооператива старше 60 лет составило 7%
Популярное
Мир. Новости мира
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков

Политики стирают грань сатиры и реальности.

Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Новые подробности: Навальный заговорил
Общество
Новые подробности: Навальный заговорил
Новости футбола
Сборная России поднимется на шесть строчек в рейтинге ФИФА
Мир. Новости мира
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
Игорь Буккер Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова
Комментарии
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
"Проблема" Бузовой – новый успех
Елизавета Боярская: маски снимаем только перед сценой
Суровые годы: банкиры сообщили о начале "эпохи беспорядка"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Аббас Джума: "Россия спасла Сирию"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Русичи нанимали викингов за валюту
Шаг в освоении: ядерный реактор США на Луне вполне реален
Русичи нанимали викингов за валюту
СМИ обнаружили связь Певчих, подозреваемой в отравлении Навального, с ФБК
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Андрей Чупрыгин: "США было некомфортно в монополярном мире"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников