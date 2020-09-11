В пяти регионах РФ предложили продавать алкоголь в спецмагазинах

В России предложили разрешить в пяти регионах продажу алкоголя только в спецмагазинах, расположенных за пределами населённых пунктов.

"Ежегодно команда федерального проекта "Трезвая Россия" проводит исследование, которое выявляет ключевые проблемы. Предлагаем внедрить пилотный проект вынесения алкогольной продукции за границы населённых пунктов. Для этого взять пять худших по динамике регионов. Это Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Приморский край ", — говорится в обращении главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Хамзаев обосновывает инициативу тем, что она нашла широкую поддержку опрошенных "Трезвой Россией" соотечественников.