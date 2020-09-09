В России выступили за единые правила провоза животных в самолётах

Общественники выступили за единые для всех авиакомпаний правила провоза домашних животных в самолётах.
"Правила провоза домашних животных должны учитывать тип воздушного судна и не снижать комфорт во время полета для других людей, в том числе имеющих аллергию. При этом важно установить единые минимальные нормы провоза домашних животных, так как сейчас в стране существует более 11 различных правил и требований к переноске", — рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Он полагает, что за превышение нормы по весу для домашнего животного должна быть установлена доплата.
"Фактически нововведения позволят большему количеству пассажиров приобрести билет и не сталкиваться с ситуацией вынужденной отмены полёта, так как число домашних животных всегда строго ограничено", — резюмировал Зотов.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что авиакомпании готовят предложения по перевозкам животных в самолётах.
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